Полковник СБУ: Жить станет невозможно на всей территории Украины, а Россия всё равно победит

Игорь Шкапа.  
17.08.2026 14:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 342
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Исходя из исторического опыта, рано или поздно, но украинский конфликт завершится победой России. Зеленский, отказываясь от уступок Москве и ввязавшийся в войну на истощение, обрекает на разрушение всю территорию Украины.

Об этом в беседе с журналисткой Светланой Кушнир заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исходя из исторического опыта, рано или поздно, но украинский конфликт завершится победой России. Зеленский,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если война городов, война на истощение дальше будет продолжаться, вся территория [РФ] европейская часть, до Москвы не дойдёт, но Брянская, Белгородская области, которые как территория будут разрушены. Одновременно с этим, что будет разрушено? Вся территория Украины, где жить будет невозможно. Война всё равно завершится. Кто будет жить на этой территории, когда оно будет всё разрушено?» – говорит аналитик.

По его словам, на этой территории «всё превратится в каменный век». Он сомневается, что Россия выйдет из войны слабее.

«Наполеон к ним приходил, Гитлер приходил. Ну и что? Завоевал, потом ушёл. И у них у них огромный стратегический тыл. Они ушли на восток, а потом назад вернулись… Гитлер ошалел, когда 300 дивизий пришло, когда он до Москвы дошёл. Говорит: «Откуда у них эти 300 дивизий, когда армию кадровую разбили», – напомнил Стариков.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Полковник СБУ: Жить станет невозможно на всей территории Украины, а Россия всё равно победит

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора