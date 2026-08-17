Полковник СБУ: Жить станет невозможно на всей территории Украины, а Россия всё равно победит
Исходя из исторического опыта, рано или поздно, но украинский конфликт завершится победой России. Зеленский, отказываясь от уступок Москве и ввязавшийся в войну на истощение, обрекает на разрушение всю территорию Украины.
Об этом в беседе с журналисткой Светланой Кушнир заявил военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если война городов, война на истощение дальше будет продолжаться, вся территория [РФ] европейская часть, до Москвы не дойдёт, но Брянская, Белгородская области, которые как территория будут разрушены. Одновременно с этим, что будет разрушено? Вся территория Украины, где жить будет невозможно. Война всё равно завершится. Кто будет жить на этой территории, когда оно будет всё разрушено?» – говорит аналитик.
По его словам, на этой территории «всё превратится в каменный век». Он сомневается, что Россия выйдет из войны слабее.
«Наполеон к ним приходил, Гитлер приходил. Ну и что? Завоевал, потом ушёл. И у них у них огромный стратегический тыл. Они ушли на восток, а потом назад вернулись… Гитлер ошалел, когда 300 дивизий пришло, когда он до Москвы дошёл. Говорит: «Откуда у них эти 300 дивизий, когда армию кадровую разбили», – напомнил Стариков.
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