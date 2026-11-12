ЦРУ и МИ-6 организовали в военно-политическом управлении Украиной две враждующие группировки, которые могут ослабнуть из-за взаимной грызни, и тогда может подняться третья сила – пророссийская.

Об этом на канале «Книжный Центр × Delib» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможна [гражданская война на Украине]. Но надо иметь в виду, что помимо двух группировок: британской и американской, на Украине есть группировка пророссийская. Она неорганизованная, потому что любая организация пресекается жёстко, но намного более многочисленная. И она, в том числе и в армии есть, и очень серьёзная сила там. Это те люди, которые хотели бы прекратить войну и хотели бы мирных отношений с Россией, поскольку другого варианта у них просто нет. Потому что они прекрасно понимают, что именно европейский курс довёл ситуацию до такого положения дел. Они читают и смотрят наши выступления, они знают нашу позицию, они прекрасно понимают, что мы вынуждены были пойти, потому что иначе европейские армии НАТО оказались бы на территории Украины. Они не хотят видеть здесь европейские армии, НАТО армии. Когда ещё до начала СВО натовские корабли входили в порт Одессы, то там приходилось их защищать, потому что натовским морякам сходить на берег не рекомендовалось. Могли их побить или даже пырнуть ножом, они боялись этого реально. И протесты были серьёзные там», – рассказал Сивков.

«То есть это вот – третья сила. Она неорганизованная. Но если начнут слабнуть в ходе этого конфликта вот эти две группировки, поднимется третья, которая будет сносить их всех. И тех, и других. Поэтому, да, гражданская война на Украине возможна», – добавил полковник.

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