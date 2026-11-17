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Российская армия обладает потенциалом для разгрома ВСУ за несколько месяцев, а различные ответные удары, в том числе за обрушение Крымского моста, – это политические акции.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил полковник в отставке, служивший в Генштабе ВС РФ, Константин Сивков.

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