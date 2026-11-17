Полковник Сивков: Я бы сказал матом, но не буду
Российская армия обладает потенциалом для разгрома ВСУ за несколько месяцев, а различные ответные удары, в том числе за обрушение Крымского моста, – это политические акции.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил полковник в отставке, служивший в Генштабе ВС РФ, Константин Сивков.
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«Они прорывали, и они прорвались – вот и все, идеального ничего нет, системы ПВО в том числе. Нам надо громить врага, а не отвечать.
Все эти ответы – я бы сказал матом, но не буду. Врага громят наступательными операциями по окружению и уничтожению крупномасштабных группировок войск. Все остальное к военному искусству отношения не имеет – это рафинированная политика.
Российские Вооруженные силы обладают потенциалом для того, чтобы разгромить Вооруженные силы Украины в рамках стратегической наступательной операции в течение двух, максимум, трех месяцев – все остальное – это политика», – заявил Сивков.
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