Европейский союз вскоре вернется к вопросу конфискации замороженных активов Центробанка РФ.

Об этом в эфире польского англоязычного канала TVP World заявила руководитель политического кабинета министра иностранных дел Польши Агнешка Хоманьска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, достаточно ли европейские союзники делают для победы киевского режима. Хоманьска напомнила, что недавно был принят очередной пакет антироссийских санкций

«И у нас в запасе еще есть козыри, как и у Украины… Готовность США встать на сторону Украины показывает, что именно на неё стоит делать ставку. А президент Дональд Трамп не любит проигравших — и президент Зеленский сегодня явно не выглядит таковым. Кстати, о козырях: есть еще замороженные российские активы. Они до сих пор не использованы, они всё еще там, и у европейских стран есть возможность их конфисковать и пустить в дело», – сказала чиновница.