Польша – Украине: ЕС стоит унижений

Елена Острякова.  
26.08.2026 12:48
  (Мск) , Москва
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Политика, Польша, Украина


Украине предстоит пройти через унизительные реформы, но вступление в ЕС того стоит.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью польскому пропагандистскому телеканалу «Слава ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине предстоит пройти через унизительные реформы, но вступление в ЕС того стоит. Об этом...

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«К сожалению, вступление в ЕС – непростой процесс. Это означает глубокую перестройку всей институциональной системы страны. Мы должны быть уверены, что Украина станет ценным, конструктивным и лояльным членом. Я не сомневаюсь, что так оно и будет. Мы знаем по себе, этот процесс сложный, а порой даже унизительный, но итоговая награда того стоит», – сказал Сикорский.

Он уверен, что Украина согласится на все унижения, потому что «Майдан был самой проевропейской демонстрацией в истории».

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