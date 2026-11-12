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Вполне вероятно, что Польша погрузится к криминальные разборки после наплыва в страну бывших украинских солдат после войны.

Об этом в эфире польского телеканала NASI заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер, при котором страна стала членом ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий рассказал, что недавно беседовал с Лешекм Сыкульским, бывшим советником по международным делам в канцелярии Леха Качиньского, который упомянул, что полиция заказала 80 миллионов патронов, ожидая роста преступности, связанной выходцами с Украины. Миллер считает вполне вероятным всплеск преступности из-за приезда в Польшу украинцев, несколько лет живших в окопах и убивавших других людей.

«Часть этих солдат вернется к своим семьям, которые уже давно находятся в Польше, а другие просто вольются в преступный мир или сами создадут различные мафиозные группировки. Не исключено, что мы вернемся в начало 1990-х — время, когда на наших улицах взрывались бомбы, происходили перестрелки, а владельцы магазинов и бизнеса были вынуждены платить «налоги» мафии и тому подобное. Такой риск существует, однако ваши слова обнадеживают, поскольку они показывают, что польская полиция и силовые структуры осознают проблему и пытаются к ней подготовиться», – сказал Миллер.

По его мнению, если проявится тенденция к росту преступности, связанной с выходцами из Украины, польские власти должны действовать предельно жестко.

«Никаких поблажек — только немедленная депортация. Это единственный способ отрубить голову этой гидре, которая в противном случае будет постоянно возрождаться, и сделать Польшу более безопасной», – убежден экс-премьер.

По его словам, белорусы – «пожалуй, самая мирная группа» из постосоветских мигрантов.

«Что касается грузин, то многие из них, к сожалению, тяготеют к криминальному миру. То же самое касается и украинцев», – говорит бывший глава правительства.

А вот к угрозе со стороны России, в частности нападения на Польшу, он относится крайне скептически.