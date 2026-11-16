Варшава больше не будет оказывать безоговорочную поддержку Украине.

Об этом в эфире программы «Реальная история», проходившей в кулуарах Экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявила известная польская журналистка Арлета Бойке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бойке не стала называть Украину врагом, но и не отнесла ее к друзьям Польши, заметив, что между странами есть ряд противоречий, что показали зерновые споры и трения по ряду экономических вопросов.

«Наша политика в отношении Украины требует большего прагматизма. И украинцам тоже стоит это осознать, потому что сейчас они, судя по всему, решили, что разбираются в международной политике лучше нас, и что мы уже не так важны для них, как были в 2022 году», – сказала журналистка.

Она считает, что если бы Украина попросила Польшу собрать находящихся на ее территории украинцев призывного возраста и отправить их домой, то большая часть поляков поддержала бы такой шаг, поскольку среди них все чаще звучит вопрос «Почему они не на фронте?».

«На это нет простого ответа, как нет и легкого решения, поскольку всё будет зависеть от того, как Украина решит подойти к этому вопросу в отношениях с нами. Я считаю, что эпоха безоговорочной поддержки Украины во всем, о чем бы они ни попросили (ведь все мы знаем — да и они сами знают, — что должны помогать им в борьбе против России), эпоха безусловной помощи Украине в любой сфере или на любом уровне наших отношений давно подошла к концу», – подчеркнула Бойке.

Она не верит, что осевшие в Польше украинцы вернутся домой, и считает, что таких будет явное меньшинство.