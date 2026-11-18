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Не исключено, что в частной беседе межу лидерами Польши и Украины произошел конфликт.

Об этом в эфире видеоблога Kanał Otwarty заявил бывший посол Польши на Украине, ныне эксперт Института восточного фланга Бартош Цихоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цихоцкий обратил внимание, что недавно после встречи [с украинским диктатором] Владимиром Зеленским в Дублине польский премьер Дональд Туск объявил, что не видит причин для обсуждения будущей архитектуры безопасности с Россией, фактически отвергая предложение США.

«А буквально вчера появилась информация о том, что Польша больше не будет выделять средства в международный финансовый механизм по поставкам оружия Украине. Если мы отказываемся от переговоров с Россией о новой архитектуре безопасности, при этом заявляя о своей поддержке Украины, означает ли это, что мы принимаем тот факт, что война просто продолжится? Что ж, если это так, значит, мы её поддерживаем. Но если мы говорим «Нет, мы не будем разговаривать с русскими» и одновременно решаем не поддерживать украинцев (по крайней мере, через этот конкретный механизм), то я, честно говоря, не понимаю, что именно произошло там, в Дублине. Может быть, Зеленский, не знаю, не дал Туску того, чего тот хотел, и это стало следствием какого-то конфликта между двумя лидерами?», – гадает экс-посол.

Кроме того, он напомнил, что когда несколько месяцев назад обсуждался вопрос отправки миссии НАТО на Украину после войны, Варшава категорически отказалась участвовать в этом.

«Что ж, либо мы признаем, что эта война может продлиться еще несколько лет, и что нам тоже придется нести финансовое бремя этого конфликта, либо пора начинать переговоры», – отметил гость эфира.

По его словам, нельзя усидеть на двух стульях сразу.