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Варшава должна выдвигать Украине свои условия, чтобы процессы в этой стране развивались в интересах Польши.

Об этом в эфире видеоблога Kanał Otwarty заявил бывший посол Польши на Украине, ныне эксперт Института восточного фланга Бартош Цихоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Польша, к примеру, хочет, чтобы энергетический сектор или сельское хозяйство Украины развивались в русле наших интересов, то мы должны выдвигать свои условия и вкладывать собственные средства, а не рассчитывать на то, что МВФ или Всемирный банк решат эти проблемы за нас», – сказал Цихоцкий.

Ведущий заметил, что убедить кого-то, учитывая масштаб коррупции на Украине, выделять ей средства будет сложно, поскольку минимум треть этих средств будет разворована.

«Но ничто не мешает нам не позволять украинской стороне самостоятельно распоряжаться тендерными процессами в рамках проектов, финансируемых за наш счет. Многие другие страны и организации уже давно освоили практику проведения тендеров собственными силами, сохраняя при этом контроль над средствами», – предложил выход экс-посол.

По его словам, вложение средств в Украину поможет Польше контролировать в этой стране негативные процессы после войны, которые неизбежно ударят по полякам.