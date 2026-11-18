Польский дипломат: «Надо вкладывать деньги в Украину, но не давать Киеву право ими распоряжаться»
Варшава должна выдвигать Украине свои условия, чтобы процессы в этой стране развивались в интересах Польши.
Об этом в эфире видеоблога Kanał Otwarty заявил бывший посол Польши на Украине, ныне эксперт Института восточного фланга Бартош Цихоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Польша, к примеру, хочет, чтобы энергетический сектор или сельское хозяйство Украины развивались в русле наших интересов, то мы должны выдвигать свои условия и вкладывать собственные средства, а не рассчитывать на то, что МВФ или Всемирный банк решат эти проблемы за нас», – сказал Цихоцкий.
Ведущий заметил, что убедить кого-то, учитывая масштаб коррупции на Украине, выделять ей средства будет сложно, поскольку минимум треть этих средств будет разворована.
«Но ничто не мешает нам не позволять украинской стороне самостоятельно распоряжаться тендерными процессами в рамках проектов, финансируемых за наш счет. Многие другие страны и организации уже давно освоили практику проведения тендеров собственными силами, сохраняя при этом контроль над средствами», – предложил выход экс-посол.
По его словам, вложение средств в Украину поможет Польше контролировать в этой стране негативные процессы после войны, которые неизбежно ударят по полякам.
«Уже сейчас мы депортируем от восьми до десяти граждан Украины ежедневно. Вспомните недавний случай во Вроцлаве: пара молодых хулиганов размахивала оружием, которое, как оказалось, было ненастоящим.
Мы постоянно сталкиваемся с мелкими, а порой и довольно серьезными нарушениями закона. Речь идет об огромном количестве людей и значительных расходах. И что будет дальше?
Мы уже видели случаи, на мой взгляд, связанные с ПТСР, например, инцидент, произошедший около года назад в Познани, когда украинец жестоко убил свою жену и дочерей.
Именно поэтому, не дожидаясь действий со стороны других, мы должны грамотно вкладывать средства», – резюмировал Цихоцкий.
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