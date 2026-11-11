Польский генерал: Наша мания величия диктует нам, будто мы выживем и пойдём на Москву
Скорее всего, основные бои между Россией и НАТО развернутся на территории Польши.
Об этом в эфире подкаста издания Gazeta Wyborcza заявил бывший начальник генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Ценюх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая попросила прокомментировать представленную командующим войсками НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевичем «теорию победы». Она спросила, означает ли это, что «территория Польши станет основным рубежом сопротивления России».
«Да, это вполне возможно, более того, вероятность этого высока. И нам придется принять тот факт, что в случае конфликта именно на территории Польши будет решаться судьба всей войны. Такова уж природа приграничья, а именно в нем мы и находимся.
Конечно, впереди нас расположены страны Балтии, но их оперативное пространство значительно меньше польского и гораздо менее благоприятно для обороны. Разумеется, мы все заявляем, что не уступим ни единого квадратного сантиметра, но здравомыслящие люди понимают, что на войне события могут развиваться по-разному. Мы, безусловно, можем попытаться защитить каждый квадратный сантиметр, однако исход этой обороны может быть разным», – сказал генерал.
У него спросили, можно ли делать вывод, что польская армия после обороны перейдет в наступление и первой перейдет в контрнаступление.
Экс-начальник польского генштаба заметил, что, как правило, наступательные операции проводятся свежими силами, а не теми, что держали оборону.
«Я знаю, что наша мания величия подсказывает нам, будто мы будем доблестно обороняться, а затем двинемся в сторону Москвы. Но ведь есть и другие члены альянса, и наша оборона призвана дать им время на развертывание, перегруппировку и подготовку к решительным действиям», – заявил Ценюх.
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