Польский генерал: Наша мания величия диктует нам, будто мы выживем и пойдём на Москву

Игорь Шкапа.  
11.11.2026 13:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Украина


Скорее всего, основные бои между Россией и НАТО развернутся на территории Польши.

Об этом в эфире подкаста издания Gazeta Wyborcza заявил бывший начальник генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Ценюх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скорее всего, основные бои между Россией и НАТО развернутся на территории Польши. Об этом...

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Ведущая попросила прокомментировать представленную командующим войсками НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевичем «теорию победы». Она спросила, означает ли это, что «территория Польши станет основным рубежом сопротивления России». 

«Да, это вполне возможно, более того, вероятность этого высока. И нам придется принять тот факт, что в случае конфликта именно на территории Польши будет решаться судьба всей войны. Такова уж природа приграничья, а именно в нем мы и находимся.

Конечно, впереди нас расположены страны Балтии, но их оперативное пространство значительно меньше польского и гораздо менее благоприятно для обороны. Разумеется, мы все заявляем, что не уступим ни единого квадратного сантиметра, но здравомыслящие люди понимают, что на войне события могут развиваться по-разному. Мы, безусловно, можем попытаться защитить каждый квадратный сантиметр, однако исход этой обороны может быть разным», – сказал генерал.

У него спросили, можно ли делать вывод, что польская армия после обороны перейдет в наступление и первой перейдет в контрнаступление.

Экс-начальник польского генштаба заметил, что, как правило, наступательные операции проводятся свежими силами, а не теми, что держали оборону.

«Я знаю, что наша мания величия подсказывает нам, будто мы будем доблестно обороняться, а затем двинемся в сторону Москвы. Но ведь есть и другие члены альянса, и наша оборона призвана дать им время на развертывание, перегруппировку и подготовку к решительным действиям», – заявил Ценюх.

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