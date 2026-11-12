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Размещение иностранных войск на территории Украины после войны нереализуемо на практике.

Об этом в эфире видеоканала Żeby Wiedzieć заявил ранее отвечавший за подготовку ВСУшников генерал Ярослав Громадзиньский, бывший командующий Еврокорпусом, создатель и первый командир 18-й механизированной дивизии Войска Польского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая подняла тему намеченных в Польше учений «коалиции желающих», в которых примут участие порядка трех тысяч военных из 11 стран.

Генерал обратил внимание, что целью учений заявляется проверка того, насколько быстро и эффективно могут развернуть свои силы на суше, море и в воздухе.

«Якобы для того, чтобы поддержать Украину после завершения боевых действий. Но зачем разворачивать силы на суше, море и в воздухе для поддержки страны, в которой уже нет войны? Это утверждение меня даже немного позабавило, ведь невозможно отработать процессы развертывания войск, имея всего три тысячи человек из 11 разных стран. Это просто смешно», – сказал Громадзиньский.

По его мнению, учения носят больше политический, чем военный характер.

«Дело в том, что «коалиция желающих» — или, точнее, те, кто выразил такое намерение, — насчитывает 37 стран, а не 11. 37 стран! А в учениях участвуют только 11. Это первый момент. Три тысячи солдат из 11 стран — это вряд ли можно назвать значительным контингентом. Для сравнения: в учениях «Анаконда», которые периодически здесь проводились, было задействовано, пожалуй, в десять раз больше военнослужащих, чем в этой «коалиции желающих», – подчеркнул генерал.

Он высказался против возможной отправки польских военных на Украину после войны.

«У Польши в этом регионе иная роль: мы отвечаем за восточный фланг, и наши основные силы должны оставаться здесь. Но, прежде всего, возникает вопрос: в каком качестве они туда отправятся? В рамках какой структуры? Для подобного формата не существует ни установленной структуры, ни организации. Во-вторых, в случае заключения мирного договора или перемирия Россия ни за что не согласится на присутствие войск НАТО в непосредственной близости от своих границ. Именно поэтому сейчас используется такой политический обходной маневр: речь идет не о силах НАТО или Европейского союза, а о некой «коалиции желающих», – заявил Громадзиньский.

По его словам, «хотя это звучит как красивые политические декларации, с военной точки зрения они неосуществимы».

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