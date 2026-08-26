Польский министр: «Если украинский террорист что-то взорвал, виновата Россия»

Елена Острякова.  
26.08.2026 11:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 354
 
Политика, Польша, Пропаганда, Русофобия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Польская пропаганда уже подготовила общественное мнение в стране к украинским терактам, которые будут объявлены российскими.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью польскому пропагандистскому телеканалу «Слава ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польская пропаганда уже подготовила общественное мнение в стране к украинским терактам, которые будут объявлены...

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«Проведение операций под чужим флагом – это стандартная тактика, уходящая корнями еще в ордынские традиции. И она бывает весьма эффективной. Вот только все уже привыкли к тому, что россияне используют подобные методы. Есть предположение, что они могут пойти на силовую провокацию под фальшивым, например, украинским флагом. Мне кажется, нам удалось подготовить общественное мнение к этому», – сказал Сикорский.

Он утверждает, что Польша знает подразделение ГРУ РФ, которое якобы устраивает диверсии каждую неделю

«Обратите внимание, когда Россия вербует исполнителя с Украины, чтобы он заложил бомбу, никто не обвиняет в этом государство Украину. Все понимают, что виноват заказчик, а не какой-то глупый исполнитель», –  сказал Сикорский.

Примечательно, что в отношении подрыва «Северных потоков» Польша не винит ни исполнителей, ни заказчиков. Крайне оказывается опять Россия.

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English version :: Читать на английском Польский министр: «Если украинский террорист что-то взорвал, виновата Россия»

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