Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польская пропаганда уже подготовила общественное мнение в стране к украинским терактам, которые будут объявлены российскими.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью польскому пропагандистскому телеканалу «Слава ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Проведение операций под чужим флагом – это стандартная тактика, уходящая корнями еще в ордынские традиции. И она бывает весьма эффективной. Вот только все уже привыкли к тому, что россияне используют подобные методы. Есть предположение, что они могут пойти на силовую провокацию под фальшивым, например, украинским флагом. Мне кажется, нам удалось подготовить общественное мнение к этому», – сказал Сикорский.

Он утверждает, что Польша знает подразделение ГРУ РФ, которое якобы устраивает диверсии каждую неделю

«Обратите внимание, когда Россия вербует исполнителя с Украины, чтобы он заложил бомбу, никто не обвиняет в этом государство Украину. Все понимают, что виноват заказчик, а не какой-то глупый исполнитель», – сказал Сикорский.