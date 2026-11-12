Польский полковник: «Мы знаем, что мобилизация не восполняет потери ВСУ на фронте»
Украина несет на фронте невосполнимые потери, несмотря на принудительную мобилизацию.
Об этом в эфире канала Teraz WP заявил бывший командующий военной базой в Редзиково и участник военных миссий в Ираке и Афганистане польский полковник Пётр Левандовский из Центра подготовки войск территориальной обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Левандовский говорит, что на Украине Россия ставит задачу стратегического уровня, цель которой «заключается в истощении людских и материальных ресурсов, включая иностранную помощь».
«Мы не знаем точного масштаба потерь, понесенных ВСУ. Однако, судя по разрозненным заявлениям и тому, что мы видим в украинских социальных сетях, можно сделать вывод, что потери значительны.
Достаточно взглянуть на улицы украинских городов — там происходит, по сути, облава: принудительная мобилизация мужчин в ряды ВСУ. Мы точно знаем, что Украина несет потери, которые не может восполнить», – сказал полковник.
Впрочем, он утешает, что пока России не удалось обвалить украинский фронт.
Кроме того, он обратил внимание на изменения, касающиеся тактики ударов по критической инфраструктуре Украины, в частности, куда большее внимание железнодорожной инфраструктуре.
«В настоящее время у Украины не осталось резервного подвижного состава — нет никакого запасного железнодорожного оборудования. Особенно остро стоит проблема с локомотивами.
Впрочем, ситуация с вагонами тоже выглядит не лучшим образом. К тому же стоит помнить, что украинский подвижной состав несовместим с европейским. Потери значительны, но железнодорожный транспорт на Украине продолжает функционировать», – резюмировал Левандовский.
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