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Украина несет на фронте невосполнимые потери, несмотря на принудительную мобилизацию.

Об этом в эфире канала Teraz WP заявил бывший командующий военной базой в Редзиково и участник военных миссий в Ираке и Афганистане польский полковник Пётр Левандовский из Центра подготовки войск территориальной обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Левандовский говорит, что на Украине Россия ставит задачу стратегического уровня, цель которой «заключается в истощении людских и материальных ресурсов, включая иностранную помощь».

«Мы не знаем точного масштаба потерь, понесенных ВСУ. Однако, судя по разрозненным заявлениям и тому, что мы видим в украинских социальных сетях, можно сделать вывод, что потери значительны. Достаточно взглянуть на улицы украинских городов — там происходит, по сути, облава: принудительная мобилизация мужчин в ряды ВСУ. Мы точно знаем, что Украина несет потери, которые не может восполнить», – сказал полковник.

Впрочем, он утешает, что пока России не удалось обвалить украинский фронт.

Кроме того, он обратил внимание на изменения, касающиеся тактики ударов по критической инфраструктуре Украины, в частности, куда большее внимание железнодорожной инфраструктуре.