Польский полковник: «Мы знаем, что мобилизация не восполняет потери ВСУ на фронте»

Игорь Шкапа.  
12.11.2026 19:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 307
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина несет на фронте невосполнимые потери, несмотря на принудительную мобилизацию.

Об этом в эфире канала Teraz WP заявил бывший командующий военной базой в Редзиково и участник военных миссий в Ираке и Афганистане польский полковник Пётр Левандовский из Центра подготовки войск территориальной обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина несет на фронте невосполнимые потери, несмотря на принудительную мобилизацию. Об этом в эфире...

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Левандовский говорит, что на Украине Россия ставит задачу стратегического уровня, цель которой «заключается в истощении людских и материальных ресурсов, включая иностранную помощь».

«Мы не знаем точного масштаба потерь, понесенных ВСУ. Однако, судя по разрозненным заявлениям и тому, что мы видим в украинских социальных сетях, можно сделать вывод, что потери значительны.

Достаточно взглянуть на улицы украинских городов — там происходит, по сути, облава: принудительная мобилизация мужчин в ряды ВСУ. Мы точно знаем, что Украина несет потери, которые не может восполнить», – сказал полковник.

Впрочем, он утешает, что пока России не удалось обвалить украинский фронт.

Кроме того, он обратил внимание на изменения, касающиеся тактики ударов по критической инфраструктуре Украины, в частности, куда большее внимание железнодорожной инфраструктуре.

«В настоящее время у Украины не осталось резервного подвижного состава — нет никакого запасного железнодорожного оборудования. Особенно остро стоит проблема с локомотивами.

Впрочем, ситуация с вагонами тоже выглядит не лучшим образом. К тому же стоит помнить, что украинский подвижной состав несовместим с европейским. Потери значительны, но железнодорожный транспорт на Украине продолжает функционировать», – резюмировал Левандовский.

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