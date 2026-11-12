Польский полковник: Россия доводит до совершенства свою ПВО – а украинскую фактически уничтожила
Польша не может себе позволить передачу Украине ракет-перехватчиков для ПВО.
Об этом в эфире канала Teraz WP заявил бывший командующий военной базой в Редзиково и участник военных миссий в Ираке и Афганистане польский полковник Пётр Левандовский из Центра подготовки войск территориальной обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По моей оценке, преимущество России, к сожалению, в плане возможностей для нанесения ударов с воздуха будет только расти. В частности, что касается баллистических ракет, у Украины нет источников, из которых она могла бы получить достаточное количество перехватчиков современных систем, предназначенных для борьбы с баллистическими ракетами — прежде всего, для комплексов Patriot.
Проще говоря, американцы уже исчерпали запасы, рассчитанные на три года», – сказал Левандовский.
Он говорит, что определенный запас ракет-перехватчиков есть у Польши и Германии.
«Однако я не думаю, что Германия предоставит значительное число таких перехватчиков, и надеюсь, что Польша их тоже не передаст. К сожалению, мы просто не можем себе позволить передать Украине перехватчики для систем Patriot.
Во-первых, из-за их высокой стоимости, во-вторых, потому что нам необходимо поддерживать собственные запасы. И в-третьих, поскольку поставки, заказанные нами у США, теперь под большим вопросом: администрация в Вашингтоне будет в первую очередь восполнять собственные арсеналы, а пополнение запасов Польши, вероятно, отойдет на второй или даже третий план.
Как следствие, разрушение критической инфраструктуры [Украины] продолжится», – прогнозирует поляк.
По его словам, будут расти и объемы производства в России управляемых авиабомб.
«У Украины по-прежнему нет возможности вести воздушные бои с российской авиацией. В результате российские самолеты смогут сбрасывать эти бомбы практически безнаказанно. Даже если они потеряют несколько бортов, то вполне способны их заменить», – признает он.
По его мнению, для Украины на данный момент «наибольшую угрозу представляет разрушение критической инфраструктуры в сочетании с растущим превосходством России в воздухе».
«Ответ Украины, который, безусловно, доставляет неприятности противнику, заключается в использовании беспилотников большой дальности.
Но обратите внимание на важный нюанс: украинцы производят всё больше дальнобойных дронов с поршневыми двигателями, делая ставку на количество. Они могут запустить, скажем, 800 беспилотников — и 10 из них достигнут своих целей. Если же они запускают 250-300 аппаратов, российская ПВО зачастую способна сбить их все. И это важный момент, дамы и господа: не стоит поддаваться убеждению, что российская ПВО совершенно неэффективна», – резюмировал Левандовский.
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