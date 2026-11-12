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Польша не может себе позволить передачу Украине ракет-перехватчиков для ПВО.

Об этом в эфире канала Teraz WP заявил бывший командующий военной базой в Редзиково и участник военных миссий в Ираке и Афганистане польский полковник Пётр Левандовский из Центра подготовки войск территориальной обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моей оценке, преимущество России, к сожалению, в плане возможностей для нанесения ударов с воздуха будет только расти. В частности, что касается баллистических ракет, у Украины нет источников, из которых она могла бы получить достаточное количество перехватчиков современных систем, предназначенных для борьбы с баллистическими ракетами — прежде всего, для комплексов Patriot. Проще говоря, американцы уже исчерпали запасы, рассчитанные на три года», – сказал Левандовский.

Он говорит, что определенный запас ракет-перехватчиков есть у Польши и Германии.

«Однако я не думаю, что Германия предоставит значительное число таких перехватчиков, и надеюсь, что Польша их тоже не передаст. К сожалению, мы просто не можем себе позволить передать Украине перехватчики для систем Patriot. Во-первых, из-за их высокой стоимости, во-вторых, потому что нам необходимо поддерживать собственные запасы. И в-третьих, поскольку поставки, заказанные нами у США, теперь под большим вопросом: администрация в Вашингтоне будет в первую очередь восполнять собственные арсеналы, а пополнение запасов Польши, вероятно, отойдет на второй или даже третий план. Как следствие, разрушение критической инфраструктуры [Украины] продолжится», – прогнозирует поляк.

По его словам, будут расти и объемы производства в России управляемых авиабомб.

«У Украины по-прежнему нет возможности вести воздушные бои с российской авиацией. В результате российские самолеты смогут сбрасывать эти бомбы практически безнаказанно. Даже если они потеряют несколько бортов, то вполне способны их заменить», – признает он.

По его мнению, для Украины на данный момент «наибольшую угрозу представляет разрушение критической инфраструктуры в сочетании с растущим превосходством России в воздухе».