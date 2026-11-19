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Особенности политической системы в России позволяют ей гораздо эффективнее, чем Западу, реагировать на вызовы времени.

Об этом в эфире видеоблога Kanał Otwarty заявил подполковник запаса польской военной разведки, военный аналитик Мацей Коровай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий с тревогой заметил, что в Европе могут прийти к власти люди, которые будут склонны к уступкам русским, добавив, что в этом у России преимущество, поскольку «демократия в этом отношении имеет существенные недостатки и не предполагает работы в рамках долгосрочных циклов», а западных политиков в первую очередь волнует то, что произойдет в текущем или следующем году, вплоть до очередных выборов.

«Это перекликается с российским подходом, который нацелен на создание такой государственной структуры, где лидеры остаются у власти на протяжении многих лет. Цикл перемен в России совершенно иной, нежели на Западе. Это также можно рассматривать как верховенство воли над формальными процедурами принятия решений. На Западе процесс принятия решений носит коллективный характер, часто затягивается и нередко завершается слишком поздно. Напротив, воля — или чистая решимость — позволяет гораздо гибче реагировать на ситуацию, которая в современном мире меняется стремительно», – сказал подполковник.

По его словам, именно в таких сценариях демократические государства, с точки зрения России, отличаются недальновидностью.