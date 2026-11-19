Польский разведчик: «Россия лучше Запада адаптируется и работает в долгую»
Особенности политической системы в России позволяют ей гораздо эффективнее, чем Западу, реагировать на вызовы времени.
Об этом в эфире видеоблога Kanał Otwarty заявил подполковник запаса польской военной разведки, военный аналитик Мацей Коровай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий с тревогой заметил, что в Европе могут прийти к власти люди, которые будут склонны к уступкам русским, добавив, что в этом у России преимущество, поскольку «демократия в этом отношении имеет существенные недостатки и не предполагает работы в рамках долгосрочных циклов», а западных политиков в первую очередь волнует то, что произойдет в текущем или следующем году, вплоть до очередных выборов.
«Это перекликается с российским подходом, который нацелен на создание такой государственной структуры, где лидеры остаются у власти на протяжении многих лет. Цикл перемен в России совершенно иной, нежели на Западе. Это также можно рассматривать как верховенство воли над формальными процедурами принятия решений.
На Западе процесс принятия решений носит коллективный характер, часто затягивается и нередко завершается слишком поздно. Напротив, воля — или чистая решимость — позволяет гораздо гибче реагировать на ситуацию, которая в современном мире меняется стремительно», – сказал подполковник.
По его словам, именно в таких сценариях демократические государства, с точки зрения России, отличаются недальновидностью.
«И в конечном итоге проигрывают в том, что можно назвать «войной на истощение» (или «устойчивой войной»). Подобный конфликт может длиться долго, постепенно подрывая устойчивость таких государств, в то время как агрессор сохраняет способность принимать решения и адаптироваться в условиях крайне динамичной, но при этом долгосрочной среды», – печалится Коровай.
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