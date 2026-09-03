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Даже увеличение совокупной мощности украинской энергосистемы не спасет Украину от тотальных отключений света.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил глава Союза потребителей коммунальных Услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий обратил внимание, что украинские власти обещают нарастить до конца года общую генерацию до 21 гигаватта.

Попенко же дал понять, что не верит в эту цифру, хотя и был бы рад таким объемам. При этом он указал на другую проблему.

«Поймите, что наличие генерации никогда не решит вопрос наличия у нас в розетке электроэнергии, потому что россияне все 5 лет войны бьют по нашей распределительной системе. Они десяток, может, полтора десятка раз били по нашим подстанциям Укрэнерго. Они прекрасно знают, где они находятся», – сказал Попенко.

Он напомнил, что украинцам обещали опустить ключевые подстанции под землю.

«Только потом сказали в 24-м году наши иностранные партнёры, что нет, денег не дадим и всё», – говорит укро-эксперт.

Кроме того, он призвал не забывать, что «россияне регулярно били по нашим высоковольтным вышкам», которые практически невозможно защитить.