«Пора кончать» – европейцы передумали воевать с Россией

Елена Острякова.  
17.08.2026 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 901
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Воинственная антироссийская риторика европейских политиков не отражает их реальных настроений.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воинственная антироссийская риторика европейских политиков не отражает их реальных настроений. Об этом иноагент, бывший...

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«Несмотря на это, политические советники премьера Великобритании, президента Франции и канцлера Германии сидят над своим планом, пытаются согласовать его с американцами, чтобы там были записаны европейские интересы, в крайнем случае, НАТО в целом», – сказал Венедиктов.

Он утверждает, что эти советники наезжают в Москву и встречаются с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой ГРУ Игорем Костюковым.

Венедиктов полагает, что к переговорам европейцев толкает военная ситуация, которая  бременем ложится на их экономики.

«Недовольство населения растет, потому что растет экономическая нагрузка, вызванная войной. Энергетический рост огромный тарифный. Помощь Украине, которая изымается из бюджета. Украинские беженцы в этих странах. В общем, ситуация корректируется. Пора кончать», – вещал Венедиктов.

При этом он утверждает, что если украинский конфликт продолжится, европейская поддержка будет поступать в полном объеме.

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English version :: Читать на английском «Пора кончать» – европейцы передумали воевать с Россией

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