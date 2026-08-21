Пора потопить авианосец Великобритания, – полковник спецназа

Анатолий Лапин.  
21.08.2026 10:34
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, НАТО, Россия, Украина


Великобритания, поставляя Украине оружие для ударов по России, превратилась в законную военную цель.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания, поставляя Украине оружие для ударов по России, превратилась в законную военную цель. Об...

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«Великобритания является воюющей страной на стороне Украины. С помощью этих ракет убиваются наши дети, наши старики, разрушаются наши элементы социальной структуры.

Наши реактивные «Герани», наши «Калибры», наши «Цирконы», наши «Кинжалы» за час полностью выведут из строя Британию как государство, как элемент структуры НАТО.

Мне сейчас скажут: «Ну вы что, вы хотите со страной НАТО воевать?» Объявляю, со странами НАТО мы воюем уже пятый год. Они все приняли такую доктрину: военно-дипломатические усилия России нивелируются её нерешительностью. И они взяли это как догму: Россия нерешительна в своих военных действиях по ответу на её агрессию на её территории.

Если мы внезапно нанесём такой удар, обезоруживающий, и потопим этот непотопляемый авианосец, я думаю, вся Европа во главе с Соединёнными Штатами Америки начнёт чесать репу и думать, что делать дальше», – заявил Матвийчук.

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English version :: Читать на английском Пора потопить авианосец Великобритания, – полковник спецназа

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