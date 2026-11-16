Как только положение Трампа внутри США ослабло, его уполномоченные сразу начали предлагать России более разумные проекты.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ослабление Трампа уже даёт свои положительные плоды. Обратите внимание, не успел Трамп с треском проиграть референдум о доверии себе под вывеской довыборов в Конгресс, как вдруг его зять, уполномоченный вести переговоры, начал делать интереснейшие заявления о том, что мирное соглашение по Украине – оно, оказывается, должно предусматривать новую архитектуру европейской безопасности.

Предложил возродить выброшенный ранее в помойное ведро Совет Россия-НАТО на новом уровне, с новыми функциями. Два года ничего подобного не было», – сказал Шишкин.