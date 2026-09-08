«Пошел вон, рыжая сволочь, – это конфликт между славянами!» – телеведущий

Анатолий Лапин.  
08.09.2026 14:49
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, США, Украина


Мир на Украине наступит только тогда, когда эта территория будет включена в большой имперский проект. Попытки Дональда Трампа влезть из-за океана в спор между соседями – абсолютно неуместны.

Об этом заявил телеведущий Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир на Украине наступит только тогда, когда эта территория будет включена в большой имперский...

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«Пошел вон отсюда, рыжая сволочь, это наша земля, и ты нам не указ. Мы с украинцами сами можем и воевать, а можем и мириться. И никто, никакая третья сила, я считаю, вообще нас не должна мирить.

Мы сами должны найти общий язык. Война – это трагедия, но война – это повивальная бабка истории. И, значит, вырастут какие-то новые отношения русских и украинцев из этого.

Но точно они должны расти не под еврейским контролем, и не под контролем Америки или Европы.

Знаете, как писал Пушкин, это – старый спор славян между собой. Который восходит к войне Андрея Боголюбского, который разорял Киев…

Это наш старый спор, это – старая война, которая не сегодня родилась, которая преодолевается только в рамках или общего имперского пространства, ну там плюс-минус кто-то недоволен, естественно, либо в рамках вот такого проекта, подобного сталинскому», – заявил Шевченко.

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English version :: Читать на английском «Пошел вон, рыжая сволочь, – это конфликт между славянами!» – телеведущий

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