Ответ Украине будет гораздо более болезненным, чем бандеровский удар по Крымскому мосту.

Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи в Китае заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, я хочу сказать, что Крымский мост – это исключительно мирный объект. Я давал такое прямое указание: Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть и нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект.

Напомню, что в июне этого года глава киевского режима объявил о том, что в течение 40 дней они нанесут России непоправимый урон, разрушат нашу энергетику. Урон нанесли, но 5 августа закончились 40 дней. Результат далёк от ожидаемого.

Начали наносить удары по нашим танкерам в Чёрном море. В ответ мы начали действовать зеркальным образом. Но наши ответные действия оказались гораздо более болезненными, чем попытка нанести ущерб нашей экономике», – сказал Путин.