«После ударов по Крымскому мосту перемирия не будет» – Путин
Ответ Украине будет гораздо более болезненным, чем бандеровский удар по Крымскому мосту.
Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи в Китае заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во-первых, я хочу сказать, что Крымский мост – это исключительно мирный объект. Я давал такое прямое указание: Крымский мост не используем ни для перевоза военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть и нефтепродукты не перевозили через мост. Это исключительно гражданский объект.
Напомню, что в июне этого года глава киевского режима объявил о том, что в течение 40 дней они нанесут России непоправимый урон, разрушат нашу энергетику. Урон нанесли, но 5 августа закончились 40 дней. Результат далёк от ожидаемого.
Начали наносить удары по нашим танкерам в Чёрном море. В ответ мы начали действовать зеркальным образом. Но наши ответные действия оказались гораздо более болезненными, чем попытка нанести ущерб нашей экономике», – сказал Путин.
«И теперь мы слышим со всех сторон, просим прекратить: давайте договоримся, либо на море установим режим тишины, либо по энергетике не будем бить.
Честно говоря, я с коллегами из Совета безопасности этот вопрос обсуждал и попросил ещё всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чём-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары.
Полагаю, что наши ответные действия будут гораздо более болезненными чем то, что сделал киевский режим в отношении моста. Ну а мост мы, конечно, восстановим», – добавил президент.
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