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Пока Украина не является врагом Польши, но в дальнейшем такую возможность исключать не стоит.

Об этом в эфире программы «Реальная история», проходившей в кулуарах Экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявил известный польский журналист Лукаш Важеха, которому запретили въезд на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впрочем, вряд ли Украина решится на прямое военное столкновение с нами, мне это представляется маловероятным. Даже если в будущем к власти там придет откровенно националистическое правительство, стоит учесть, что Украина в целом очень устала от войны. Поэтому идея о том, что они могут развязать конфликт с Польшей, скажем, из-за Перемышля, в обозримом будущем выглядит крайне сомнительной. Однако будет высокий уровень враждебности, вызванный, возможно, столкновением интересов или же проистекающий из националистической идеологии, которая фактически стала официальной государственной идеологией Украины», – сказал журналист.

По его мнению, в таком сценарии Украина может прибегнуть «к различным формам диверсий или проникновению агентуры».