После войны поляки ждут от Украины – если не открытого нападения, то волны терроризма
Пока Украина не является врагом Польши, но в дальнейшем такую возможность исключать не стоит.
Об этом в эфире программы «Реальная история», проходившей в кулуарах Экономического форума в Крынице-Здруй (Польша) заявил известный польский журналист Лукаш Важеха, которому запретили въезд на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Впрочем, вряд ли Украина решится на прямое военное столкновение с нами, мне это представляется маловероятным. Даже если в будущем к власти там придет откровенно националистическое правительство, стоит учесть, что Украина в целом очень устала от войны. Поэтому идея о том, что они могут развязать конфликт с Польшей, скажем, из-за Перемышля, в обозримом будущем выглядит крайне сомнительной.
Однако будет высокий уровень враждебности, вызванный, возможно, столкновением интересов или же проистекающий из националистической идеологии, которая фактически стала официальной государственной идеологией Украины», – сказал журналист.
По его мнению, в таком сценарии Украина может прибегнуть «к различным формам диверсий или проникновению агентуры».
«Стоит отметить, что польские спецслужбы — разумеется, не для протокола — вполне открыто признают, что никак не контролируют деятельность украинских агентов в Польше, поскольку Украина считается союзником, за этим вообще не следят. Более того, в спецслужбах утверждают, что им не хватает для этого людей. Это, безусловно, серьезная проблема.
Мы должны быть готовы к тому, что если российско-украинский конфликт завершится – не обязательно подписанием мирного договора, а, скажем, переходом в состояние «замороженного» конфликта, то Украина переключит свое внимание на другие направления, и польский фронт, где сталкиваются интересы сторон, неизбежно окажется в центре внимания», – резюмировал Важеха.
English version :: Читать на английском После войны поляки ждут от Украины – если не открытого нападения, то волны терроризма