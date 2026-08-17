Последствия непрекращающихся ударов ВСУ: Россию накрывает вторая волна топливного кризиса

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Непрекращающиеся удары ВСУ по российским НПЗ спровоцировали вторую за лето 2026 года волну топливного кризиса, пишет «Независимая газета».

«В регионах нарастает вторая волна топливного кризиса. Все большее число регионов возвращается к практике «чет-нечет» и отпуску топлива по лимитам», – говорится в публикации.

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Непростую ситуацию подтвердил эксперт Института экономики роста им. Столыпина Олег Николаев:

«Дефицит топлива действительно возобновился, это касается как центра Москвы, так и очень отдаленных от столицы мест. Видимо, пришедшая с баз хранения «подмога» закончилась, а с поставками новых партий есть перебои. Уборочная кампания в таких условиях осложнена».

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков называет причины дефицита топлива: проблемы с нефтепереработкой и прилеты по российским НПЗ.

По его словам, летом бензина требуется больше: люди активно ездят между городами, отправляются в отпуск, возвращаются домой, проводят больше времени за рулем. Поэтому даже относительно небольшое сокращение предложения в августе чувствуется гораздо сильнее, чем в холодное время года, подчеркивает он. Эксперт надеется, что ситуация должна стабилизироваться осенью – из-за прекращения сезона отпусков.

Сезон отпусков действительно скоро закончится, а вот ВСУ лишь наращивают число запускаемых по России дронов, количество которых уже превышает 1000 в сутки.