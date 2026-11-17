Посол Евросоюза в Киеве цинично признала, что Украину держат на крючке
В ЕС опасаются, что если Украина войдет в ЕС, то свернет с пути реформ, а потому намерены задействовать предохранительный механизм.
Об этом в интервью «Европейской правде заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Интервьюер, главред издания Сергей Сидоренко заметил, что в НАТО официально зафиксировали «классную формулу» о необратимости членства Украины в альянсе, но при этом ЕС такого положения так и не утвердил.
«Потому что государства-члены ЕС имеют проблемный опыт предыдущих расширений, особенно в сфере судопроизводства. Были большие разочарования, поэтому я бы сказала, что есть противоположное стремление. Оно вошло в предложение, которое Еврокомиссия одобрила 16 октября.
Речь идет о том, чтобы включить в договоры о присоединении новых членов своеобразное стоп-положение. В случае, если государство развернется от европейского курса, развернуть можно будет и его вступление», – сказала посол ЕС.
Она подчеркнула, что вступление в ЕС становится сложнее с каждой волной после финансово-экономических и миграционных кризисов.
«Кроме того, государства-члены больше остерегаются отката реформ, так как это было не только с новыми членами союза. Мы видим откат реформ даже в давно устоявшихся демократиях. Но тогда было так, что когда вы уже вступили в ЕС, то у ЕС нет действенных механизмов влияния.
Поэтому я жду, что будут серьезные попытки ввести этот механизм хотя бы для новых членов», – заявил Матернова.
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