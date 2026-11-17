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В ЕС опасаются, что если Украина войдет в ЕС, то свернет с пути реформ, а потому намерены задействовать предохранительный механизм.

Об этом в интервью «Европейской правде заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интервьюер, главред издания Сергей Сидоренко заметил, что в НАТО официально зафиксировали «классную формулу» о необратимости членства Украины в альянсе, но при этом ЕС такого положения так и не утвердил.

«Потому что государства-члены ЕС имеют проблемный опыт предыдущих расширений, особенно в сфере судопроизводства. Были большие разочарования, поэтому я бы сказала, что есть противоположное стремление. Оно вошло в предложение, которое Еврокомиссия одобрила 16 октября. Речь идет о том, чтобы включить в договоры о присоединении новых членов своеобразное стоп-положение. В случае, если государство развернется от европейского курса, развернуть можно будет и его вступление», – сказала посол ЕС.

Она подчеркнула, что вступление в ЕС становится сложнее с каждой волной после финансово-экономических и миграционных кризисов.