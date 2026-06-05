Посол Германии: Путин абсолютно здоров. На Западе зря не следят за его предостережениями

Елена Острякова.  
05.06.2026 13:40
  (Мск) , Москва
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Президент РФ Владимир Путин абсолютно здоров и работоспособен.

Об этом посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«На Западе часто говорят, что у Путина проблемы со здоровьем, и он ведет себя как-то иррационально. Я могу сказать, что это очень дисциплинированный человек. И когда я с ним встречался, он выглядел абсолютно здоровым. Ему обеспечивают очень хороший медицинский уход. И он рационален по-своему. Мы с ним, конечно, категорически расходимся в отношении базовых вещей, но я считаю, что его как президента РФ нужно воспринимать серьезно», – сказал Ламбсдорфф.

Он считает, что политики Запада упускают возможность прогнозировать действия России, потому что не читают и не анализируют статей Путина.

«Когда он что-то говорит, это очень важно, потому что вся политическая система страны завязана на него лично. Поэтому всегда очень важно следить за тем, что он делает, слушать, что он говорит, и читать, что он пишет», – сказал Ламбсдорфф.

English version :: Читать на английском Посол Германии: Путин абсолютно здоров. На Западе зря не следят за его предостережениями

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