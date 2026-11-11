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Посол Сербии в США Драган Шутановац предупредил, что Западные Балканы по-прежнему представляют собой территорию, где существует риск деятельности исламистских экстремистских сетей.

Он привёл данные исследований, указывающие на то, что в захваченном албанскими сепаратистами Косово и Метохии зафиксировано наибольшее количество иностранных боевиков, присоединившихся к ИГИЛ (террористы, запрещены в РФ) – в расчете на душу населения в Европе, за ними следует Босния и Герцеговина, передает корреспондент «Политнавигатора».

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В авторской статье для американского портала «RealClearWorld» под названием «Джихад на Балканах: сохраняющаяся террористическая угроза в Европе» Шутановац упомянул два нападения на сотрудников службы безопасности посольства Израиля в Белграде, которые служат предупреждением о том, что воинствующий исламистский экстремизм по-прежнему существует.

Шутановац отметил, что для понимания вызовов надо вернуться к истории войны в Боснии и Герцеговине (БиГ) 1992-1995 годов.

Тогда в БиГ прибыли иностранные моджахеды – в том числе ветераны войны в Афганистане и лица, связанные с международными экстремистскими организациями. Некоторые из них остались в Боснии и Герцеговине и после окончания конфликта.

Он указал на присутствие в БиГ бойцов подразделения «Эль-Муджахед», многие из которых были причастны к военным преступлениям, а также на опасения в американских разведывательных и дипломатических кругах относительно того, что лица, связанные с «Аль-Каидой», могут получить гражданство Боснии и Герцеговины и использовать его для поездок за границу.

Он напомнил, что около 1000 человек из региона Западных Балкан отправились в зоны боевых действий за рубежом, и предположил, что важную роль в их вербовке сыграли личные связи, религиозные сети и пропаганда в интернете.

Через три дня после досрочных выборов в Сербии, на которых победила оппозиция, в Белграде было совершено террористическое нападение на сотрудника жандармерии, обеспечивавшего охрану посольства Израиля. Несовершеннолетний нападавший был убит, он был гражданином Сербии сторонником террористической группировки ИГИЛ. Этническое происхождение террориста до сих пор неизвестно.