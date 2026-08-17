Европейцы уже начинают опасаться того, что будет после Украины, когда в Европу хлынут не простые беженцы, а десятки тысяч оголтелых бандеровцев и военных преступников.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил бывший советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Манера поведения украинских беженцев свалилась не с потолка. Это не потому, что они так привыкли, они так у себя на Украине не вели. Это замотивировано тем, что Европа им должна, типа – «мы за вас кровь проливаем, суки, а вы нам денег пожалели?» … И в Европе начинают задумываться о постукраинском мире. Куда денутся ВСУшники или ТЦКшники, которые либо искренние бандеровцы, либо совершили военные преступления и знают, что мы докопаемся? В Европу. А что они там будут делать, унитазы чистить? Да, сейчас. Во-первых, они в Европу с оружием уйдут. И когда не тётки на улицах и в кафе будут говорить, что вы нам должны, а вооружённые, прошедшие фронт, почувствовавшие запах крови боевики скажут европейцам, что мы за вас кровь проливали, поэтому вы нам должны навсегда. Мы заберём ваши деньги, ваши дома, ваших жён – это всё наше, потому что мы за вас воевали. И речь идёт не о двух-трёх бандах, а о тысячах, если не о десятках тысяч вооружённых до зубов людей в Европе», – сказал Казаков.

Он напомнил о таком явлении, как косовская мафия.