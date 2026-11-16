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По примерным прикидкам, потери ВСУ составляют 400-450 тысяч человек ежегодно. Причём, большая часть числится пропавшими без вести, либо «дезертирами».

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Телеграм-канал «Шёпот фронта», который ведет подсчет некрологов, украинских потерь, выдал цифру 800 тысяч погибших со стороны ВСУ. Сразу оговорюсь, как этот подсчет происходит – бот во всех СМИ ищет по ключевым словам. Вы как считаете, похожа цифра на правду?», – спросил ведущий.

«Я думаю, уменьшенная раза в два по меньшей мере. Потому что тут 100% нет безвести пропавших, например. Никто не будет писать некрологи про тех, кто самовольно оставил свои части и находится в розыске. То есть, конечно, реальные потери значительно выше, иначе бы не было необходимости мобилизовывать по 40 тысяч ежемесячно», – сказал Азаров.