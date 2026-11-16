Потери ВСУ достигают полумиллиона человек в год – Азаров
По примерным прикидкам, потери ВСУ составляют 400-450 тысяч человек ежегодно. Причём, большая часть числится пропавшими без вести, либо «дезертирами».
Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Телеграм-канал «Шёпот фронта», который ведет подсчет некрологов, украинских потерь, выдал цифру 800 тысяч погибших со стороны ВСУ. Сразу оговорюсь, как этот подсчет происходит – бот во всех СМИ ищет по ключевым словам. Вы как считаете, похожа цифра на правду?», – спросил ведущий.
«Я думаю, уменьшенная раза в два по меньшей мере. Потому что тут 100% нет безвести пропавших, например. Никто не будет писать некрологи про тех, кто самовольно оставил свои части и находится в розыске.
То есть, конечно, реальные потери значительно выше, иначе бы не было необходимости мобилизовывать по 40 тысяч ежемесячно», – сказал Азаров.
«Эта мобилизация – характерный показатель реальных потерь киевской армии. 400-450 тысяч в год – вот это вот реальный уровень потерь. А 800 тысяч некрологов – это свидетельство тех, которые сочли необходимым отметить как-то.
Но значительная часть потерь никакими некрологами не отмечается. Неизвестно где эти люди находятся, может, в посадках. Они не отнесены ни к пропавшим безвести, ни к погибшим. Просто их нет, да и все», – подытожил он.
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