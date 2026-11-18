Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Хорватии 18 ноября отмечается День памяти жертв Вуковара, установленный по случаю взятия этого города войсками Югославской народной армии и местными сербскими ополченцами в 1991 году.

По этому случаю в Вуковаре прошли мемориальные мероприятия, на которых руководители Хорватии разразились обвинениями в адрес Сербии и Черногории, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В ознаменование 35-й годовщины сдачи Вуковара во дворе Национальной мемориальной больницы имени доктора Юрая Нявро состоялось центральное памятное мероприятие под названием «Мужество, жертвенность, свобода».

Затем участники – во главе с хорватскими защитниками Вуковара и сотрудниками городской больницы, работавшими там в военное время, – присоединились к шествию «Колонны памяти», которая проследует от больницы к Мемориальному кладбищу жертв Отечественной войны (так в Хорватии называют этническую чистку сербов в 1991-1995 годах). Там государственные и другие делегации возложили венки и зажгли свечи. Ожидается, что 18-20 ноября в мемориальных мероприятиях в Вуковаре примут участие не менее 100 тысяч людей из Хорватии и Боснии и Герцеговины.

В Вуковаре присутствовало всё высшее руководство страны, включая президента Хорватии Зорана Милановича, председателя хорватского парламента Гордана Яндроковича и премьер-министра Андрея Пленковича. Последний в разговоре с журналистами разразился обвинениями в адрес Сербии и Черногории.

На вопрос о возможности блокирования европейской интеграции Сербии и Черногории из-за нерешённого вопроса о пропавших без вести Пленкович ответил, что Хорватия ожидает «конкретной информации и прогресса».

«На данный момент мы обнаружили останки 353 защитников и мирных жителей [в Вуковаре и окрестностях], при этом продолжаются поиски ещё 1725 человек. Чтобы завершить этот процесс, необходима помощь людей, которые знают, где находятся захоронения и куда были перенесены останки. Что касается Черногории, мы установили 14 человек по имени и фамилии, и теперь ожидаем получения информации из Подгорицы. Однако в Белграде было обнаружено гораздо больше данных, в связи с чем возросли ожидания относительно получения по-настоящему значимых сведений», – заявил Пленкович.

Он подчеркнул, что Хорватия пока не получила достаточной информации, и что этот вопрос связан с 23-й главой переговоров о вступлении Сербии и Черногории в ЕС, которая касается судебной системы и основных прав.

«Мы будем ожидать прогресса в этом процессе, это имеет большое значение», — сказал Пленкович, особо отметив, что в отношении выполнения требований Хорватии не будет никаких уступок ни Сербии, ни Черногории.

Напомним, Вуковар находится в Восточной Славонии, и до распада Югославии большинство населения в этой местности составляли сербы. После провозглашения независимости Хорватии в июне 1991 года власти этой югославской республики начали репрессии в отношении хорватских сербов, которые жили в Восточной Славонии и Краине сотни лет.

В ответ местные сербы при ограниченной поддержке Югославской народной армии начали вооружённое сопротивление. Одной из самых кровавых его страниц была битва за Вуковар, которая продолжалась с 25 августа по 18 ноября 1991 года (всего 87 дней). Через месяц после её окончания, 19 декабря 1991 года, на подконтрольной сербам территории Хорватии была провозглашена Республика Сербская Краина.

Однако большая часть этой республики была занята хорватскими войсками в августе 1995 года, следствием чего стало изгнание более 250 тысяч сербов – самая большая этническая чистка в Европе после Второй мировой войны.

При этом Восточная Славония и Вуковар перешли под контроль Загреба в 1998 году мирным путём, вследствие так называемых Эрдутских соглашений. Хотя эти соглашения обещали соблюдение прав оставшихся в регионе сербов, они поныне пребывают в положении униженного и дискриминированного меньшинства.