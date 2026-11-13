Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хотя сербский и украинский майданы проводились по общему сценарию цветных революций, результаты у них могут быть разными, потому что страны не похожи.

Об этом руководитель отдела балканских исследований Института стран СНГ Павел Бушуев сказал в интервью каналу «Книжный центр Delib», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На мой взгляд, есть очень важная разница в ситуациях на Украине и в Сербии. Украина – это достаточно искусственное объединение, совмещающее в себе как минимум два полюса. А если смотреть внимательней, их 5 или 6… В Сербии такого нет», – сказал Бушуев.

По его мнению, сербы едины во многом благодаря Православию.