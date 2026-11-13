Православие спасёт Сербию от судьбы Украины – балканист

Елена Острякова.  
13.11.2026 19:59
  (Мск) , Москва
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Балканы, Беспорядки, Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Сербия, Украина, Церковь


Хотя сербский и украинский майданы проводились по общему сценарию цветных революций, результаты у них могут быть разными, потому что страны не похожи.

Об этом руководитель отдела балканских исследований Института стран СНГ Павел Бушуев сказал в интервью каналу «Книжный центр Delib», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя сербский и украинский майданы проводились по общему сценарию цветных революций, результаты у них...

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«На мой взгляд, есть очень важная разница в ситуациях на Украине и в Сербии. Украина – это достаточно искусственное объединение, совмещающее в себе как минимум два полюса. А если смотреть внимательней, их 5 или 6… В Сербии такого нет», – сказал Бушуев.

По его мнению, сербы едины во многом благодаря Православию.

«Сербия – вся православная страна. Там нет униатов и католиков. Католики – это хорваты, они враги. С мусульманами все понятно – 500 лет турецкого ига.

Но у православных деления до последнего времени не было. Но в общем и целом Сербия гораздо более едина. Здесь не было отторжения половины страны от другой половины, что привело к расколу Украины», – сказал Бушуев.

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