Среди народа и политиков США растёт недовольство огромными расходами на вмешательство в чужие войны по всему миру.

Об этом канале «Financial Times» заявил главный политический обозреватель FT Роберт Шримсли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из поразительных вещей – это то, что конференция в рамках Atlantic Future Forum проводится уже несколько лет в разных точках мира. На нем собираются многие важные фигуры в сфере безопасности и обороны из Западного Альянса. И одна из поразительных особенностей – отсутствие американцев.

Два или три года назад на таких конференциях обязательно присутствовал советник по национальной безопасности или заместитель советника по национальной безопасности США. Были важные фигуры из Вашингтонского оборонного ведомства, а сейчас их почти нет. То есть американцы есть, но их немного. И это очень показательно.

И это показатель того, как Вашингтон относится к европейской обороне. На прошлой неделе все радовались тому, что Трамп теперь не у власти, и хотя ему осталось править еще два года, появилась надежда, что, возможно, порядок и прежняя Америка вернутся.

Но я не думаю, что это правда. И я не думаю, что политики так считают», – сказал Шримсли.