«Прежняя Америка уже не вернётся, даже после Трампа» – британский эксперт
Среди народа и политиков США растёт недовольство огромными расходами на вмешательство в чужие войны по всему миру.
Об этом канале «Financial Times» заявил главный политический обозреватель FT Роберт Шримсли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Одна из поразительных вещей – это то, что конференция в рамках Atlantic Future Forum проводится уже несколько лет в разных точках мира. На нем собираются многие важные фигуры в сфере безопасности и обороны из Западного Альянса. И одна из поразительных особенностей – отсутствие американцев.
Два или три года назад на таких конференциях обязательно присутствовал советник по национальной безопасности или заместитель советника по национальной безопасности США. Были важные фигуры из Вашингтонского оборонного ведомства, а сейчас их почти нет. То есть американцы есть, но их немного. И это очень показательно.
И это показатель того, как Вашингтон относится к европейской обороне. На прошлой неделе все радовались тому, что Трамп теперь не у власти, и хотя ему осталось править еще два года, появилась надежда, что, возможно, порядок и прежняя Америка вернутся.
Но я не думаю, что это правда. И я не думаю, что политики так считают», – сказал Шримсли.
«Какой главный вывод сделали американские политики из промежуточных выборов: Мы проиграли, потому что ввязались в чужую войну. И они это видят.
Сейчас в Америке чувствуется напряжение: Почему мы так сильно вмешиваемся в чужие проблемы? У нас достаточно проблем дома, где наш главный стратегический соперник – Китай, а не Россия, и где Европа не вносит достаточный вклад.
Так что сейчас главной темой конференции стало то, насколько сильно Европа начинает увеличивать расходы на оборону.
Но я думаю, что прежняя Америка не вернется, и это чувствуется во всех дебатах и во всей напряженности», – добавил он.
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