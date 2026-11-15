«Прежняя Америка уже не вернётся, даже после Трампа» – британский эксперт

Вадим Москаленко.  
15.11.2026 21:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Среди народа и политиков США растёт недовольство огромными расходами на вмешательство в чужие войны по всему миру.

Об этом канале «Financial Times» заявил главный политический обозреватель FT Роберт Шримсли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди народа и политиков США растёт недовольство огромными расходами на вмешательство в чужие войны...

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«Одна из поразительных вещей – это то, что конференция в рамках Atlantic Future Forum проводится уже несколько лет в разных точках мира. На нем собираются многие важные фигуры в сфере безопасности и обороны из Западного Альянса. И одна из поразительных особенностей – отсутствие американцев.

Два или три года назад на таких конференциях обязательно присутствовал советник по национальной безопасности или заместитель советника по национальной безопасности США. Были важные фигуры из Вашингтонского оборонного ведомства, а сейчас их почти нет. То есть американцы есть, но их немного. И это очень показательно.

И это показатель того, как Вашингтон относится к европейской обороне. На прошлой неделе все радовались тому, что Трамп теперь не у власти, и хотя ему осталось править еще два года, появилась надежда, что, возможно, порядок и прежняя Америка вернутся.

Но я не думаю, что это правда. И я не думаю, что политики так считают», – сказал Шримсли.

«Какой главный вывод сделали американские политики из промежуточных выборов: Мы проиграли, потому что ввязались в чужую войну. И они это видят.

Сейчас в Америке чувствуется напряжение: Почему мы так сильно вмешиваемся в чужие проблемы? У нас достаточно проблем дома, где наш главный стратегический соперник – Китай, а не Россия, и где Европа не вносит достаточный вклад.

Так что сейчас главной темой конференции стало то, насколько сильно Европа начинает увеличивать расходы на оборону.

Но я думаю, что прежняя Америка не вернется, и это чувствуется во всех дебатах и во всей напряженности», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Прежняя Америка уже не вернётся, даже после Трампа» – британский эксперт

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