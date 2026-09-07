Проамериканская фракция внутри АдГ может пустить всё под откос – Макс Отте
Немцы в Саксонии-Анхальт проголосовали на выборах в ландтаг за оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), потому что она выступает против войны с Россией.
Об этом немецко-американский экономист Макс Отте заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что на этот раз на первый план вышли вопросы социальной справедливости и экономики. На втором месте мир, потому что у восточных немцев другое отношение к России. Они смотрят на эти вещи иначе – и могут видеть сквозь западную пропаганду», – сказал Отте.
Однако его беспокоит, что внутри АдГ существует сильная проамериканская партия.
«В АдГ все еще есть влиятельная фракция сторонников войны, которая готова следовать за Трампом, Нетаньяху и другими, куда бы они ни пошли. К счастью, сейчас эта фракция не в руководстве, но опасность всегда существует…
Но на примере Марин Лепен мы видим, как независимые партии, выступающие за суверенитет в Европе, втягиваются в орбиту империй. Потому что империя очень сильна, а Европа очень слаба», – заключил Отте.
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