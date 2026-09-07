Проамериканская фракция внутри АдГ может пустить всё под откос – Макс Отте

Елена Острякова.  
07.09.2026 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 519
 
Война, Вооруженные силы, Выборы, Германия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Немцы в Саксонии-Анхальт проголосовали на выборах в ландтаг за оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), потому что она выступает против войны с Россией.

Об этом немецко-американский экономист Макс Отте заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немцы в Саксонии-Анхальт проголосовали на выборах в ландтаг за оппозиционную партию «Альтернатива для Германии»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Очевидно, что на этот раз на первый план вышли вопросы социальной справедливости и экономики. На втором месте мир, потому что у восточных немцев другое отношение к России. Они смотрят на эти вещи иначе – и могут видеть сквозь западную пропаганду», – сказал Отте.

Однако его беспокоит, что внутри АдГ существует сильная проамериканская партия.

«В АдГ все еще есть влиятельная фракция сторонников войны, которая готова следовать за Трампом, Нетаньяху и другими, куда бы они ни пошли. К счастью, сейчас эта фракция не в руководстве, но опасность всегда существует…

Но на примере Марин Лепен мы видим, как независимые партии, выступающие за суверенитет в Европе, втягиваются в орбиту империй. Потому что империя очень сильна, а Европа очень слаба», – заключил Отте.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Проамериканская фракция внутри АдГ может пустить всё под откос – Макс Отте

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора