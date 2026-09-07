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Немцы в Саксонии-Анхальт проголосовали на выборах в ландтаг за оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), потому что она выступает против войны с Россией.

Об этом немецко-американский экономист Макс Отте заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что на этот раз на первый план вышли вопросы социальной справедливости и экономики. На втором месте мир, потому что у восточных немцев другое отношение к России. Они смотрят на эти вещи иначе – и могут видеть сквозь западную пропаганду», – сказал Отте.

Однако его беспокоит, что внутри АдГ существует сильная проамериканская партия.