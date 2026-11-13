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Европе пора задуматься на созданием своей системы спутниковой связи, чтобы не зависеть от США.

Об этом в эфире канала ZDF заявил экс-командующий войсками США в Европе, ястреб-русофоб Бен Ходжес, проживающий в Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание, что украинский диктатор Владимир Зеленский вновь пожаловался на ограничения в работе системы спутниковой связи Starlink.

«Эти очередные перебои в работе системы, на которую полагаются украинцы, в очередной раз показывают, насколько опасно зависеть от системы, которая, в свою очередь, зависит от одного человека — господина Маска. У него заключены масштабные, комплексные контракты с правительством, а кроме того, есть президент, который не особо стремится помогать Украине. Эта проблема никуда не денется», – уверен Ходжес.

Он надеется, что новый состав конгресса США, начинающий работать в январе, сможет повлиять на Маска.