Профукали свою антибаллистику, вокруг одни шпионы! – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
18.08.2026 23:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 220
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно было думать над развитием своих систем ПВО еще до начала конфликта с Россией. В процессе оказалось, что украинские инженеры шпионили в пользу РФ и сдавали документацию о разработках.

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLive заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно было думать над развитием своих систем ПВО еще до начала конфликта с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По мнению Машовца, сейчас Украина не в состоянии тягаться с российскими ракетными программами.

«Это было понятно, но надо было подумать об этом раньше. Куча проектов существовала на разной стадии готовности по созданию соответствующих средств перехвата. Украине их надо было вовремя финансировать, развивать, заботиться, обеспечивать всесторонне, в том числе и с контрразведывательной точки зрения.

А не так, что, например, один из ведущих разработчиков отечественного варианта решения по антибаллистическому перехвату, из его персонала целую сеть разведывательную противник создал, сливая всю документацию по разработке…», – утверждал он.

«Раньше можно было думать о соответствующих средствах, желательно до широкомасштабного вторжения. Там же существовали ракетные программы, соответствующие, в Украине, которые бы стоило профинансировать. Это касаемо и собственной баллистики, и средств перехвата баллистических ракет», – заявил Машовец.

Эксперт также исключил возможность использования Украиной советских систем С-300 – ранее о вероятности разработки такой ракеты для советских комплексов совместно с США писали СМИ:

«Нет, не можем. Это техника в основном производства российского концерна «Алмаз-Антей», в основном. Мы не производим эту технику. Выстрелили все запасы – и всё. Теперь вынуждены переходить на системы и средства борьбы с воздушными целями западного производства».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Профукали свою антибаллистику, вокруг одни шпионы! – укро-эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора