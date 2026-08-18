Профукали свою антибаллистику, вокруг одни шпионы! – укро-эксперт

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Украине нужно было думать над развитием своих систем ПВО еще до начала конфликта с Россией. В процессе оказалось, что украинские инженеры шпионили в пользу РФ и сдавали документацию о разработках.

Об этом в эфире видеоблога NemyriaLive заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Машовца, сейчас Украина не в состоянии тягаться с российскими ракетными программами.

«Это было понятно, но надо было подумать об этом раньше. Куча проектов существовала на разной стадии готовности по созданию соответствующих средств перехвата. Украине их надо было вовремя финансировать, развивать, заботиться, обеспечивать всесторонне, в том числе и с контрразведывательной точки зрения. А не так, что, например, один из ведущих разработчиков отечественного варианта решения по антибаллистическому перехвату, из его персонала целую сеть разведывательную противник создал, сливая всю документацию по разработке…», – утверждал он.

«Раньше можно было думать о соответствующих средствах, желательно до широкомасштабного вторжения. Там же существовали ракетные программы, соответствующие, в Украине, которые бы стоило профинансировать. Это касаемо и собственной баллистики, и средств перехвата баллистических ракет», – заявил Машовец.

Эксперт также исключил возможность использования Украиной советских систем С-300 – ранее о вероятности разработки такой ракеты для советских комплексов совместно с США писали СМИ: