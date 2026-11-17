Прогноз: Украина попытается добить ж/д часть Крымского моста и превратить трассу «Новороссия» в «дорогу смерти»
Крыму не грозит продовольственная и топливная блокада после обрушения моста через Керченский пролив в результате ночного удара ВСУ, заявил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, мост «практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ на полуостров», и «логистические цепочки поставок сохранены».
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Севастопольский общественник Всеволод Радченко считает, что Украина попытается добить железнодорожную часть моста, а затем сосредоточит усилия на терроре «сухопутного коридора».
«Удивляют люди, прикидывающие – как долго будут восстанавливать мост? Более трезвый, но честный, хоть и риторический вопрос – как долго продержится относительно уцелевшая ж/д часть?
Вести многомесячные сложные трудоёмкие работы по восстановлению без непробиваемого купола ПВО – это утопия. Про мост просто нужно забыть до конца войны. И работать над обеспечением выживаемости сухопутного коридора, который и до того был дорогой ярости, а теперь Украина сконцентрирует на нём всё своё внимание и будет делать всё, чтобы он превратился в дорогу смерти. Выживаемость Крыма теперь полностью зависит от трассы «Новороссия», – пишет Радченко.
С ним соглашается волонтер Алексей Живов:
«Сейчас стоит сосредоточиться на защите моста через Чонгар (теперь это главная цель врага) и усилить защиту трассы Новороссия».
Военкор Андрей Филатов с горечью указывает, что удар по Крымскому мосту – это лишь следствие неспособности осуществить разгром ВСУ.
«Можно сколь угодно долго рассуждать про бюрократию и стратегию ГШ, но мы видим очевидное: почти пять лет сухопутные войска со всеми этими округами, армиями, группировками войск не могут уничтожить вооруженные силы противника и ногой живого солдата дойти до границ Донбасса.
В это время при открытых границах на Украину завозятся оружие и компонеты высокоточки, которые летят тысячами, разряжая ПВО и пробивая оборону», – указал Филатов.
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