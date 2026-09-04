Прокурор, посадивший Юлию Тимошенко, выступил на Восточном экономическом форуме
США и Британия нарушили взятые на себя после 1945 года обязательства по борьбе с нацизмом, и руками неофашистов толкают мир к новой мировой войне.
Об этом на Восточном экономическом форуме заявил бывший замгенпрокурора Ренат Кузьмин, известный тем, что во времена президентства Януковича отправил за решетку Юлию Тимошенко. Во Владивостоке Кузьмин выступал уже в статусе эксперта Российского государственного социального университета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В мире продолжается рост напряженности, рост количества военных конфликтов, продвижение НАТО на восток после незаконной ликвидации СССР, усиление милитаризации государств, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона.
Мы видим легализацию и распространение нацизма, что приводит к подрыву фундаментальных основ послевоенной архитектуры безопасности. И, соответственно, к игнорированию принципов международного права», – сказал Кузьмин.
«А с началом СВО мы вновь услышали слова «денацификация», «демилитаризация». Эти слова впервые прозвучали в 1945 году по итогам Потсдамской конференции как международно-правовые обязательства США, Британии и Советского Союза.
Тогда страны-победители взяли на себя обязательства перед человечеством не просто денацифицировать и демилитаризировать Германию. Они взяли на себя обязательство искоренить нацизм и не допустить его возрождения.
Но сегодня потомки нацистов Испании, Финляндии, Дании, Нидерландов и других стран в составе НАТО продвигаются на восток.
При этом анализ первопричин украинского кризиса и глобальных геополитических изменений свидетельствует о подготовке реванша сил, проигравших когда-то во Второй мировой войне.
А фактически речь идет о подготовке новой мировой войны. Милитаризация государств является частью этой подготовки, а нацификация – основным идеологическим элементом.
И абсолютно ясно, что только искоренение нацизма и возврат к соблюдению требований и норм международного права могут избавить человечество от угрозы новой мировой войны», – подытожил он.
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