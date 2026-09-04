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США и Британия нарушили взятые на себя после 1945 года обязательства по борьбе с нацизмом, и руками неофашистов толкают мир к новой мировой войне.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил бывший замгенпрокурора Ренат Кузьмин, известный тем, что во времена президентства Януковича отправил за решетку Юлию Тимошенко. Во Владивостоке Кузьмин выступал уже в статусе эксперта Российского государственного социального университета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире продолжается рост напряженности, рост количества военных конфликтов, продвижение НАТО на восток после незаконной ликвидации СССР, усиление милитаризации государств, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы видим легализацию и распространение нацизма, что приводит к подрыву фундаментальных основ послевоенной архитектуры безопасности. И, соответственно, к игнорированию принципов международного права», – сказал Кузьмин.