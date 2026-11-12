Зная, во что превратилась «независимая» Украина, не стоило добиваться выхода республики из состава Советского Союза.

Об этом бывший украинский политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, вынужденный уехать в США, заявил в интервью каналу «Время логики», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское руководство использует свое же население для своего обогащения путем умерщвления своего населения, убийства своего населения, это государство не имеет права существовать.

Я когда-то был антисоветчиком. Я не думал, что это скажу, но воспользуюсь эфиром. В 1988 году я вступал в Украинский Хельсинский Союз, это была конспиративная организация. Мы хотели, чтобы была независимая Украина, чтобы язык развивался, типа каждая нация развивается лучше в своем государственном образовании. Вот мы хотели государство Украина…

Так вот, если бы я тогда знал, что государство Украина через три десятилетия своего существования, руками каких-то упырей в балаклавах, с закрытыми мордами, с какими-то бронежилетами, с автоматами, пистолетами, с наручниками, будет сбивать законопослушных граждан с ног, одевать на них наручники, отправлять их на гарантированное убийство…

Потому что мобилизация, которая не предусматривает демобилизации, это называется геноцид, это убийство. И, если бы я тогда знал, что это государство превратится в это, я бы лучше пошел бы с ребятами пиво пить, чем на эти все их митинги ходить.

Вот честно, вас будут смотреть десятки тысяч людей. Это мое признание, это мое извинение. Извините меня, Руслана Кацабу, за то, что я причастен к созданию концлагеря Украина», – сказал журналист.