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Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) после обработки всех бюллетеней побеждает на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт с результатом 43,8%. Пятипроцентный избирательный барьер также смог преодолеть «Союз Сары Вагенкнехт», набравший 5,3%.

У АдГ есть мандат на формирование правительства в Саксонии-Анхальт, заявила сопредседатель партии Алиса Вайдель.

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Немецкий политолог Александр Рар считает, что результат земельных выборов в Саксонии-Ангальт произвел политическое землетрясение в Германии. Он не исключает любой сценарий развития событий. Даже запрет АдГ федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

«Впереди драматические развития. Они будут расшатывать общество. Либеральная система, правящая элита, все СМИ, силовые структуры усилят свою борьбу против АдГ. Эскалация политической жизни на лицо. Сдавать свои позиции мейнстримовские партии не собираются», – написал Рар в своем тгк.

С ним согласно издание «Россия в глобальной политике».

«Умной тактикой, вероятно, стало бы внешнее смирение (воля народа!демократия!), сопровождаемая ползучей интеграцией АдГ в истеблишмент (тем самым её нейтрализация) с одновременными усилиями по её дискредитации как неспособной к реальному управлению (а последнее вполне вероятно). Но для умной тактики нужны умные и хитрые политики, чем федеральная верхушка сейчас похвастаться не может. Немецкая национальная особенность (одна из них) заключается в том, что в решающие моменты вместо изворотливости и гибкости на поверхность вылезает упёртое самомнение, помноженное на придуманный для себя морализм», – пишет издание.

Российский публицист Сергей Мардан считает, что результаты выборов зафиксировали провал откровенной провокацией с «атакой русского беспилотника» в аэропорту Лейпцига.

«Попытки Мерца перевести мульку от сумрачных брюссельских гениев про русские БПЛА в Лейпциге на внутриполитическое поле очевидно закончились лишь снижением рейтингов правящей партии и желанием электората свернуть этот цирк. Такие потужные политтехнологии себя хорошо в Киеве показали, а вот с населением у которого политический кругозор чуть шире как-то уже не особо прокатывает», – пишет Мардан.

Политолог Александр Носович считает, что после победы АдГ в маленькой Саксонии-Ангальт вероятность её прихода к власти на федеральном уровне становится выше 50%.

«Это становится базовым сценарием для ФРГ. Да, речь о маленькой и дотационной восточной земле, которую я в своё время проехал по автобану за час. Ну так и Чечня в России начала 1990-х годов была для федерального центра маленькой дотационной национальной республикой», – рассуждает Носович.

Его либеральный коллега Илья Гращенков констатирует:

«Чем шире приходится собирать коалицию против АдГ, тем убедительнее для ее сторонников выглядит тезис о политическом классе, который защищает собственные позиции».