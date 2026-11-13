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Предложение об остановке конфликта по линии разграничения, чего сейчас требует украинская сторона, – это предложение о вечной войне.

Об этом на канале укро-пропагандистки Людмилы Немыри заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он начал стращать, что после прекращения огня рано или поздно ВСУ надо проводить демобилизацию, и после того, как русские решат, что украинская армия достаточно ослабла, Россия возобновит боевые действия.

«Предложение о прекращении огня по линии разграничения — это есть предложение о вечной войне, которое сейчас почему-то поддерживается украинской стороной», – посетовал провокатор.

Он подчеркнул, что линия может быть только одна – границы 1991 года.

«Правильно понимаю, что вы сейчас говорите, что Украина может согласиться на остановку войны только тогда выбьет Россию до общепринятых украинских границ?», – уточнила Немыря.

«Украина отбивается от агрессора до тех пор, пока агрессор откажется от идеи уничтожения Украины. Россия перестанет вести войну против Украины и Европы только тогда, когда будут восстановлены международно-признанные границы России и Украины, России и Грузии. Как это сделать? Это можно будет сделать тем образом, когда украинские войска выбьют российские войска с этой территории. Это можно сделать, совместно с европейскими войсками. Это можно будет сделать тогда, когда украинские войска вместе с европейскими и американскими войсками выбьют войска агрессора с этой территории. Или это можно будет сделать тогда, когда российские войска-агрессоры уйдут сами», – подтвердил Илларионов.

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