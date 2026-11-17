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После окончания войны Украина может посчитать, что Запад ее предал, – и откажется обслуживать его интересы.

Об этом в эфире канала Teraz WP заявил бывший польской дипломат (занимал должности секретаря посольства в Москве и был и.о. посла в Белоруссии), ныне глава Центра стратегического анализа Витольд Юраш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего я опасаюсь — даже больше, чем любого сценария в духе «Минских соглашений», — ситуации, при которой война заканчивается, а спустя пять лет Украина приходит к выводу, что Запад её предал, не предоставив средств на восстановление. Украина не станет пророссийской — это исключено, но она станет такой же антизападной, какой сейчас является антироссийской, что приведет к сценарию по грузинскому образцу», – сказал Юраш.

Он подчеркнул, что «русским часто удается одержать верх в дополнительное время».

«Через пять лет, совершенно неожиданно, на нашей границе с Беларусью может появиться мощная группировка. Ведь если Россия решит нам угрожать, то именно оттуда, а не со стороны Калининграда. Может возникнуть внушительная армада, а украинцы просто скажут: «Нас это не касается, это не наше дело. Мы больше не будем защищать «Запад». Если я прав, то, возможно, даже лучше, если эта война затянется подольше, а Украина выйдет из неё гипернационалистическим государством», – тревожится бывший дипломат.

По его словам, это чревато весьма неприятным последствием.