Пустые угрозы России спровоцировали Запад на эскалацию – британский эксперт

Анатолий Лапин.  
17.08.2026 17:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1009
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Великобритания расширила номенклатуру поставок на Украину своих вооружений, как и другие страны Запада, после того, как за угрозами о «красных линиях» со стороны России не последовало реальных действий.

Об этом в эфире британского телеканала ВВС заявил эксперт-международник Джо Инвуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Великобритания расширила номенклатуру поставок на Украину своих вооружений, как и другие страны Запада, после...

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«Что касается использования беспилотников британского производства, то в некотором смысле это не должно нас удивлять. Ранее в этом году было объявлено, что украинцам будет поставлено 120 тысяч таких беспилотников.

Но я думаю, что стоит задуматься о значении изменений в британской политике в этом вопросе. Если оглянуться на несколько лет назад, то можно увидеть, что британцы с опаской относились ко всему, что могло быть расценено как агрессия по отношению к России», – напомнил он.

«Но сначала они начали поставлять основные боевые танки, затем вместе с европейскими партнёрами истребители, а теперь и средства для нанесения ударов вглубь территории противника.

И я думаю, что это свидетельствует не только об изменении характера конфликта, но и о том, как европейцы стали относиться к русским.

На протяжении всего этого времени гремели сабли, и снова и снова русские не выполняли своих угроз. И я думаю, что европейцы теперь рассматривают это (поставки оружия для ударов по РФ, – авт.) как более разумный поступок», – заключил Инвуд.

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