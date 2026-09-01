Путин: Две крупные группировки ВСУ взяты в окружение
Две крупные группировки ВСУ взяты в окружение, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
«Группировка «Запад» на восточном берегу Краснооскольского водохранилища в районе н.п. Пески Радьковские заблокировала крупную группировку противника и приступила к ее уничтожению», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам президента, там «в окружении 13 батальонов ВСУ общей численностью 5 тыс человек».
«Это окружение состоялось физически. Окружили окончательно и уплотняют кольцо в окружении», – сказал он.
Кроме этого, Путин сообщил, что «в Северо-восточной части Харьковской области завершено окружение еще одной группировки противника до 2 тыс человек».
«Площадь образовавшегося котла – 460 квадратных километра. И включает 27 населенных пунктов», – сказал он.
После ликвидации «котла» ВС РФ рассчитывают на 20 км отодвинуть линию фронта от границ Белгородской области.
В целом, утверждает Путин, «российские войска в зоне СВО наращивают темпы наступления».
«Выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки. До которых осталось на разных участках от 1,5 до 4 км», – сказал он.
Путин сообщил, что идут «уличные бои по овладению Добропольем» – это важный логистический центр, хорошо укрепленный противником.
Кроме того, «ведутся бои в центральных кварталах города Орехов» под Запорожьем.
ВС РФ также осталось «12 км до окружной дороги города Сумы».
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