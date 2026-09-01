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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что провел несколько встреч с частниками – собственниками НПЗ, после чего они стали усиливать защиту предприятий, и эффективность ударов дронов ВСУ снизилась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда поговорили – они поняли, что им тоже нужно включаться. Я вас уверяю. Этой ночью опять по трем НПЗ пытались нанести удар. Не получилось. А потому, что они защищены уже. Это не значит, что нигде не может ничего проскочить. Но уровень защиты совсем другой. У нас осталось только 10% отремонтировать наших НПЗ. Не хватало, чтобы еще по отремонтированным что-то прилетело. Поэтому нужно работать всех вместе», – призвал Путин собственников топливного бизнеса.

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Почему НПЗ стали защищать лишь на пятом году СВО, Путин объяснил так: