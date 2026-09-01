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Россия потеряла примерно 1% ВВП от дронового террора в Черном и Азовском морях, заявил журналистам президент Владимир Путин.

«В первые две недели они не уничтожили, повредили около 40 кораблей. А за все это время повредили около 100 кораблей, люди погибли, моряки… Ущерб составил около 1% ВВП», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Путин напомнил, что ранее РФ наносила точечные удары по судам, идущим в украинские порты.

«Не было ни одной ошибки. За ударами следовали вторичные детонации», – сказал он.

Затем Россия начала массовые удары.

«Сами открыли ящик Пандоры – получите».

Он объяснил, что морская блокада Одессы несет большие риски для экономики Украины, которая тратит «на импорт примерно 8 млрд евро в месяц».

Из этих средств «5 млрд – подачки с Запада», а 3 миллиарда Киев зарабатывал сам на экспорте зерна и другой продукции.

Сейчас этих трех миллиардов от экспорта Украина получить не может.

«Фермеры страдают, которые могут разориться, банки», – отметил Путин.

По его словам, это может привести к дыре в бюджете, падению курса гривны, а также кризису банковской системы – «производители, которые набрали кредитов, их не вернут». Плюс начнется отток вкладов из банков.

Украинцы пытаются закулисно остановить блокаду Одессы.

«Пошли по всем нашим друзьям – в арабские страны, Индию, Турцию, с одним и тем же вопросом – помогите. Давайте заставим Россию под предлогом социально-гуманитарного характера – выпустить наш груз», – сказал Путин.

По его словам, вывозить по суше украинскую продукцию не получается – «поляки не пропускают, опасаясь, что дешевое зерно останется на их рынке».

Путин упомянул, что украинцы сделали России «некое предложение», но не раскрыл его детали, уточнив, что оно носит «экзотический характер».