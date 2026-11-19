Путин посоветовал западу «прекратить политическую диарею»
Европа и США всё время говорят о каких-то агрессивных намерениях России, хотя Москва никогда не ставила перед собой цели начать войну с Европой.
Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с лидерами КНР и США заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы нас всё время призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения. Эту политическую диарею надо прекращать.
Они говорят о каких-то нападениях на Европу. Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь!», – сказал Путин.
Также, комментируя приглашение Дональда Трампа на саммит G20, президент намекнул, что едва ли поедет туда лично.
«Надо сначала наладить диалог, а потом уже общаться на таких международных площадках, где вместо достижения каких-то договорённостей и решений, может состояться какой-то торг, неуместный для экономической организации.
Спасибо американской стороне за приглашение, и в любом случае там будет российская делегация, представленная на высоком уровне», – добавил он.
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