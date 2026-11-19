Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа и США всё время говорят о каких-то агрессивных намерениях России, хотя Москва никогда не ставила перед собой цели начать войну с Европой.

Об этом на пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с лидерами КНР и США заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Американцы нас всё время призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения. Эту политическую диарею надо прекращать. Они говорят о каких-то нападениях на Европу. Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь!», – сказал Путин.

Также, комментируя приглашение Дональда Трампа на саммит G20, президент намекнул, что едва ли поедет туда лично.