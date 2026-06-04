«Путин точно не промолчит». Киевлян призывают готовиться к расплате за новые кривляния Зеленского

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Для Украины не останутся без последствий удары по лицею в Старобельске и Санкт-Петербургу во время проведения экономического форума (ПМЭФ).





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Об этом в беседе с журналистом-иноганетом Александром Шелестом заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Путин точно не промолчит. Потенциал ракетный у России значительно выше, чем у Украины. Это не есть секретом. В Украине сейчас не остается практически серьезных систем ПВО. Про это говорят сами украинские чиновники, что есть дефицит ракет, которые могли бы сбивать то оружие, которое направлено против Украины», – сказал политолог.

По его словам, удар по окрестностям Санкт-Петербурга наносился лишь с одной целью.



«Чтобы клубы дыма были видны участникам Санкт-Петербургского форума, чтобы испортить праздник, условно говоря. Украина может понести очень серьезные потери, последствия», – считает эксперт.

В свою очередь ведущий заметил, что Зеленский заявляет, что, мол, это были законные для Украины цели.