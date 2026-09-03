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Прямые переговоры между Украиной и Россией возможны, но для начала Киев должен как минимум прекратить заниматься государственным терроризмом.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сохраняется ли хотя бы минимальная перспектива конструктивных мирных переговоров, не пустых, по украинскому конфликту в настоящее время? Потому что американская сторона говорит, что готовы, но только после того, как всё будет уже согласовано кем-то, и как будто бы без их участия» – спросил ведущий.

«Я считаю, что правильный подход: договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только США, но и здесь присутствующие страны, КНР, например, тоже постоянно обращает на это внимание. Но, всё-таки, в конце концов и, прежде всего, эту проблему должны решить вовлечённые в конфликт страны. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса», – сказал Путин.