Путин: Украина занимается государственным терроризмом, но шансы на переговоры есть

Максим Столяров.  
03.09.2026 15:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1857
 
Дзен, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Прямые переговоры между Украиной и Россией возможны, но для начала Киев должен как минимум прекратить заниматься государственным терроризмом.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прямые переговоры между Украиной и Россией возможны, но для начала Киев должен как минимум...

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«Сохраняется ли хотя бы минимальная перспектива конструктивных мирных переговоров, не пустых, по украинскому конфликту в настоящее время? Потому что американская сторона говорит, что готовы, но только после того, как всё будет уже согласовано кем-то, и как будто бы без их участия» – спросил ведущий.

«Я считаю, что правильный подход: договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только США, но и здесь присутствующие страны, КНР, например, тоже постоянно обращает на это внимание.

Но, всё-таки, в конце концов и, прежде всего, эту проблему должны решить вовлечённые в конфликт страны. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса», – сказал Путин.

«Есть ли шансы? На мой взгляд – да, они есть. Но захват гражданских судов, удары по гражданским торговым судам, а, тем более, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма. И это осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров.

Кстати говоря, те, кто отмалчивается, кто не обращает на это внимания, имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. По-другому это невозможно трактовать», – добавил президент.

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English version :: Читать на английском Путин: Украина занимается государственным терроризмом, но шансы на переговоры есть

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