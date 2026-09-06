«Путин всё рассчитал»: демилитаризация Украины идёт полным ходом – киевский эксперт
Россия доведёт экономику Украины до такого состояния, что восстановление ВПК и содержание большой армии станут невозможными.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Будут проблемы, будет тяжелейшая зима, это понятно. Технически полностью отрубить Украину от света, как Корею в 51 году, не получится.
Да, отключение, блэкауты могут продолжаться уже не часами, а днями, усложнится логистика, ассортимент на полках будет в разы скуднее, но, тем не менее, к капитуляции Украины само по себе это не приведет.
Тогда в чем стратегический смысл это делать? На что тогда рассчитывает Путин, если изначально это вряд ли даст какой-то социальный эффект?
Прежде всего – экономически ослабить Украину. Потому что рано или поздно войны заканчиваются. И чтобы даже никаких амбиций относительно реванша. Сменится одна, другая власть, но милитаризация возможна только имея крепкий экономический фундамент», – рассуждал Золотарев.
«Можно сколько угодно мечтать о производстве «Пэтриота», но для этого должны быть соответствующие производства, станочный парк, инженеры, техники с соответствующим набором компетенций.
На все это нужны немалые деньги, поскольку ВПК не дает быстрой отдачи в финансовом плане. Это надо вкладывать, вкладывать, рассчитывая на то, что в будущем это отобьется.
И поэтому, уничтожая экономический базис, экономический потенциал страны, Кремль страхуется от потенциальной в будущем амбиции милитаризации Украины», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Путин всё рассчитал»: демилитаризация Украины идёт полным ходом – киевский эксперт