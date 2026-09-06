Россия доведёт экономику Украины до такого состояния, что восстановление ВПК и содержание большой армии станут невозможными.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут проблемы, будет тяжелейшая зима, это понятно. Технически полностью отрубить Украину от света, как Корею в 51 году, не получится.

Да, отключение, блэкауты могут продолжаться уже не часами, а днями, усложнится логистика, ассортимент на полках будет в разы скуднее, но, тем не менее, к капитуляции Украины само по себе это не приведет.

Тогда в чем стратегический смысл это делать? На что тогда рассчитывает Путин, если изначально это вряд ли даст какой-то социальный эффект?

Прежде всего – экономически ослабить Украину. Потому что рано или поздно войны заканчиваются. И чтобы даже никаких амбиций относительно реванша. Сменится одна, другая власть, но милитаризация возможна только имея крепкий экономический фундамент», – рассуждал Золотарев.