«Путин всё рассчитал»: демилитаризация Украины идёт полным ходом – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
06.09.2026 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия доведёт экономику Украины до такого состояния, что восстановление ВПК и содержание большой армии станут невозможными.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия доведёт экономику Украины до такого состояния, что восстановление ВПК и содержание большой армии...

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«Будут проблемы, будет тяжелейшая зима, это понятно. Технически полностью отрубить Украину от света, как Корею в 51 году, не получится.

Да, отключение, блэкауты могут продолжаться уже не часами, а днями, усложнится логистика, ассортимент на полках будет в разы скуднее, но, тем не менее, к капитуляции Украины само по себе это не приведет.

Тогда в чем стратегический смысл это делать? На что тогда рассчитывает Путин, если изначально это вряд ли даст какой-то социальный эффект?

Прежде всего – экономически ослабить Украину. Потому что рано или поздно войны заканчиваются. И чтобы даже никаких амбиций относительно реванша. Сменится одна, другая власть, но милитаризация возможна только имея крепкий экономический фундамент», – рассуждал Золотарев.

«Можно сколько угодно мечтать о производстве «Пэтриота», но для этого должны быть соответствующие производства, станочный парк, инженеры, техники с соответствующим набором компетенций.

На все это нужны немалые деньги, поскольку ВПК не дает быстрой отдачи в финансовом плане. Это надо вкладывать, вкладывать, рассчитывая на то, что в будущем это отобьется.

И поэтому, уничтожая экономический базис, экономический потенциал страны, Кремль страхуется от потенциальной в будущем амбиции милитаризации Украины», – добавил он.

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