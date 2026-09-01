Путин заявил, что доверяет Уиткоффу и Кушнеру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин заявил, что Кремль доверяет переговорщикам Дональда Трампа – Уиткоффу и Кушнеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они – искренние люди. Стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу. И президент им доверяет… Господин Кушнер и Уиткофф – желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем», – сказал Путин журналистам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

При этом он не стал раскрывать подробности недавнего визита главы ЦРУ в Москву:

«Контакты всегда есть, всегда были – даже в самые сложные времена Холодной войны. Между руководителями спецслужб поддерживаются прямые контакты».

Ранее российский политолог Леонид Доброхотов заявлял: по Украине переговоры от США ведут те же люди, которые обманули Иран и Венесуэлу. Штаты в целом недоговороспособны, что демонстрировали уже не один раз.

Вступив в переговоры с США по Украине, Россия сама открыла так называемое «окно Овертона», допустив, что Штаты могут решать вопросы российской зоны влияния, указывал отставной российский дипломат Михаил Демурин.