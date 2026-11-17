Путин ждёт, когда Европа заставит Украину капитулировать
Президенту РФ Владимиру Путину нужно просто подождать, пока в ведущих странах Европы сменится власть, – и ЕС перестанет быть таким агрессивным, как сейчас.
Об этом историк Марк Семо заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он ждет этого ослабления. Посмотрим, что из этого выйдет во Франции. В данный момент два фаворита голосования Марин Лепен, с одной стороны, и Жан-Люк Меланшон, с другой, – мягко говоря, не большие друзья Украины.
Это относится и к Германии, где наблюдается большой толчок со стороны «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель.
Это относится и к Соединенному королевству.
Джоржия Мелони из-за своей поддержки Украины должна попрощаться с большинством, которое больше не хочет войны», – сказал Семо.
Его поддержал геополитический аналитик Ульрих Бунат, который пророчит капитуляцию Украины.
«Если завтра «Национальное объединение» и другие подобные партии окажутся у власти, это полностью заблокирует переговоры в Брюсселе. Реальность такова, что Украина более 50% своего бюджета получает от международной помощи.
Если они возьмутся за механизм, который позволяет Европе оказывать финансовую помощь Украине, вы заставите Украину капитулировать», – отметил Бунат.
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