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Президенту РФ Владимиру Путину нужно просто подождать, пока в ведущих странах Европы сменится власть, – и ЕС перестанет быть таким агрессивным, как сейчас.

Об этом историк Марк Семо заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он ждет этого ослабления. Посмотрим, что из этого выйдет во Франции. В данный момент два фаворита голосования Марин Лепен, с одной стороны, и Жан-Люк Меланшон, с другой, – мягко говоря, не большие друзья Украины. Это относится и к Германии, где наблюдается большой толчок со стороны «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель. Это относится и к Соединенному королевству. Джоржия Мелони из-за своей поддержки Украины должна попрощаться с большинством, которое больше не хочет войны», – сказал Семо.

Его поддержал геополитический аналитик Ульрих Бунат, который пророчит капитуляцию Украины.